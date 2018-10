DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: peaksin olema väga loll, kui ma seda poissi tagant ei tõukaks

"Ma võrdleks teda Janari Jõesaarega. Sel poisil tasub silma peal hoida. Ma ei hakkasiin kiitma või midagi. Ta on 17, noor kutt, õpib alles Audenteses, karjäär pole veel alanudki. Mulle meeldib väga tema suhtumine ja pühendumine. Mulle meeldib selliste kuttidega koos töötada, kes teavad, mida nad teevad ja tema on üks nendest. Ta saab meie juures kindlasti võimaluse. Ma ei ütle, et ma talle krediiti hakkan andma, aga peaksin olema väga loll, kui ma seda poissi ei pushiks," sõnas Kullamäe.

Valga-Valka vastu viskas Loik 10 punkti ja võttis 3 lauapalli.

Kalevi ridades debüteeris Eesti-Läti liigas Senegali koondislane Pape Diop. 22-aastane ääremängija sai 13 minutiga kirja 3 punkti. Ta jõudis Eestisse kaasmaalase Bamba Falli soovitusel.

"Mulle meeldib, las ta olla," sõnas Kullamäe uue mehe kohta. "Ta on hakkamist täis. Oskused... ta jookseb ja hüppab kõvasti. Täna te seda ei näinud. Aga mänguline pool peab tulema kaasa. Ta on esimest korda Euroopas. Las kohaneb. Me võtsime ta omaks ja ma usun, et ta võtab meid ka."