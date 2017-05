DELFI VIDEO: Gert Kullamäe: õnnitlused Aivarile ja Rapla meeskonnale - see on väga suur saavutus!

Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe õnnitles pärast Eesti meistrivõistluste poolfinaalis Rapla Avis Utilitasele alla jäämist esimese asjana Rapla peatreenerit Aivar Kuusmaad ja kogu vastaste meeskonda.

"Kõigepealt õnnitlused Aivarile ja Rapla meeskonnale. Väga suur saavutus neile ma arvan, Eesti mõistes kindlasti," alustas Kullamäe. Mäng - esimene veerand oli meile paras šokk. Kõik, mis nad lendu lasid, sisse läks. Nad said väga super alguse ja see tekitas meile kohe raske olukorra."

Hoolimata kaotusseisu 20 punkti suuruseks paisumiseks leidis Kullamäe omades ikkagi piisavalt sisu, et vahe tagasi nõeluda ning lõpp põnevaks teha. "Ütlesin tiimile, et ega nad mängu lõpuni nii sisse ei viska. Pidime endasse uskuma. Teine asi - otsisin seda õiget koosseisu. Positsioon nelja peal tõmbasid nad nii palju kokku ja me ei suutnud seda ära lahendada, katted jäid valele ajale. Tagantjärele tarkusena võib öelda, et oleksin pidanud väiksemat koosseisu juba esimesel poolajal kasutama."

Kas Tartu kaotuse võib suuresti kirjutada vaimsele poolele? "Väiksed ohumärgid olid juba veerandfinaalis üleval - meil ei olnud sellist pakatavat energiat. Esimeses mängus meie seerias andsime kohe koduväljakueelise ära ja sinna otsa teine kaotus ka. Siis tulid juba pingetaluvused ja muud asjad mängu. Nii läks," nentis Kullamäe.

Tartu peab nüüd 14 aasta järel taas pidama pronksimängu. "Oleme uues olukorras. Mina olen siin klubis olnud 11 aastat ja pole pronksile veel mänginud. See aasta läheb aga sedamoodi. Meie hooaeg algas keeruliselt, järelikult pidi lõpp ka selline tulema."

