DELFI VIDEO: Gert Kullamäe: olen äärmiselt pettunud, et rahvas meid vaatamas ei käi

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe väljendas pärast kolmandat veerandfinaalmängu TLÜ/Kaleviga pettumust, et mehed pooltühjade tribüünide ees mängima pidid.

"Olen äärmiselt pettunud. Ei tea, kas inimesed on meist väsinud, et nad saalis ei käi? Kahju, aga mis teha," nentis Kullamäe pärast 74:56 võitu.

Reedel algab juba Tartul poolfinaalseeria Raplaga. Esimene mäng toimub Emajõelinnas. "Tean, et Raplast tuleb palju publikut saali. Loodetavasti tõmbab see ka Tartu inimesed käima. Väga nukker on mängida, kui sul tribüünidel pole palju rahvast. Korvpall ja sport on ikka suur emotsioon ja sportlased vajavad seda," lisas Kullamäe.

