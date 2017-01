Alexela korvpalli meistriliigas laupäeval Rakvere Tarva üle võimsa 110:64 võidu saanud Tartu Ülikooli peatreeneri Gert Kullamäe sõnul tuli säärases kohtumises mänguaega anda nii noortele kui vanadele.

"Eks see on igale treenerile mõttekoht, kui selline olukord on ühes võistkonnas ja teises natuke teistsugune. Pead leidma, et sellest mängust midagi saad. See on pikk teema," rääkis Kullamäe.

"Meil on ainult üks mäng nädalas. Oleks võinud ju ainult noortega mängida, aga samas on vaja ka mängumehed, vanemad mehed triksis-traksis hoida, et mängurütmi oleks."

