Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe kiitis pärast suurt 110:63 võitu TLÜ/Kalevi üle oma noori mängijaid eesotsas legendaarse Valmo Kriisa poja Kerriga.

Kriisa sai suures võidumängus platsile 18 minutiks, saades selle ajaga kirja viis punkti, kolm lauapalli ja viis resultatiivset söötu.

"Ma panen oma vana plaadi jälle käima: kui noortel mängijatel on suhtumine paigas, siis ma olen nõus neile krediiti andma, ükskõik, kas nad eksivad või ei eksi," rääkis Kullamäe.

"Kriisa on seda nii treeningutel kui mängudes tõestanud ja vanematel meestel on nii lihtsam ka noori omaks võtta. Ta on väga tubli olnud ja teenitult palju mänguaega saanud."

