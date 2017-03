DELFI VIDEO: Gert Kullamäe: Kalevil on hoolimata mõnest lahkujast ja vigastatust väga palju kvaliteeti

Pikalt Alexela korvpalli meistriliigas põhiturniiri pikalt juhtinud Tartu Ülikool läheb play-off'ile vastu siiski teiselt kohalt, sest kaotas täna kodus BC Kalev/Cramole 69:71.

"Mulle tundub, et mingitel hetkedel domineeris Kalev liiga palju. Me ei saanud näiteks teisel poolajal ühtegi vabaviset," sõnas tartlaste loots Gert Kullamäe pärast mängu.

"Meil selliste kabariitidega mehi pole nagu Kalevil. Annan endale aru, et meil ongi lauavõitlus nende vastu raske. Eelmises mängus õnnestus meil see nende vastu, täna mitte nii väga. Peame näiteks võitlusvaimuga korvama allajäämise pikkuses. Jah, Kalevil on mitmed mehed lahkunud ja mõned olnud kimpus vigastustega, aga neil on sellegipoolest hästi palju kvaliteeti."

"Oleme enne play-off'i täitsa soliidses seisus, kuigi alati saab paremini. Ütlesin hooaja alguses, et selle võistkonna toimima saamiseks läheb aega. Nii ongi läinud," lisas Kullamäe.

Vaata kogu intervjuud videost!