DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: ametlikult on Kalle peatreener, aga ta tahab, et mängude ajal möllaksin mina

Tallinna Kalev/TLÜ treener Gert Kullamäe tõdes pärast kaotusmängu BC Kalev/Cramole, et neil on meeskonna peatreeneri Kalle Klandorfiga rollid küllaltki omapäraselt paika pandud.

"Ametlikult on Kalle peatreener, aga oleme niimoodi kokku leppinud, et mina viin treeningud läbi ja mängude ajal tahab Kalle ka jalga kõigutada, et mina möllaksin ise. Nii oleme meeeskonnasiseselt kokku leppinud," rääkis Kullamäe, kelle Kalev/TLÜ sai 72:86 kaotuse.

"Mängu algus oli väga halb ja kolmanda veerandaja lõpp läks. Mingil hetkel hakkas eneseusk ka kaduma. 56 punkti viskasid nad meile teisel poolajal - seda on palju. Tugevam võttis lõpuks oma."

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ei nõustunud väljapakutud variandiga, et nende tiim oli alguses pisut lohakas pikale veninud jõulupühade tõttu.

"Kindlasti oli meil alguses probleeme oma rünnaku realiseerimisega. Teisel poolajal läks see osa pildist paremaks. Kindlasti ei andnud me liiga palju vaba aega pühadeks, töö on ikka kogu aeg käinud," rääkis Reinbok.

