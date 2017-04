DELFI VIDEO: Gert Kullamäe: Alguses läksid vastased ikka päris hulluks

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alistas Alexela meistriliiga veerandfinaalseerias teistkordselt Tallinna Ülikool/Kalevi 94:68.

“Alguses läksid vastased ikka päris hulluks – kõik, mis teele pandi, ka sisse läks. Ei olnudki oma meestele midagi ette heita, lahendused olid õiged, aga sellise viskamise vastu on raske midagi teha. Selge oli aga see, et pidu igavesti ei kesta, jätkasime omal rajal, mis ka edu tõi," selgitas tartlaste peatreener Gert Kullamäe.

"Ma arvan, et tegime täna kindlasti parema esituse, kui esimeses mängus. Valetaksin, kui ütleksin, et me ei taha seeriat järgmisel nädalal kodus lõpetada, aga võtame üks mäng korraga. Ei või ju teada, mis need hullud viskajad järgmine kord korraldavad!” lisas Kullamäe.

Paari järgmine mäng on kavas 20. aprillil. Pall visatakse õhku kell 19. Juhul kui Kalevil õnnestub seeriat pikendada, siis peetakse seeria neljas kohtumine 23. aprillil kell 17 Tallinnas.