DELFI VIDEO: Gert Kullamäe: aitäh publikule, kes meid raskel hetkel toetama tuli!

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe tänas pärast 85:61 võitu Rapla üle esmajärjekorras kodupublikut, kes üle pika aja saali pilgeni täis tõi.

Tartul oli Alexela Korvpalli Meistriliigas poolfinaalis selg vastu seina ning on seda veel laupäevalgi, mil seeria jätkub Rapla 2:1 juhtimisel.

"Kõigepealt tahaksin tänada publikut, kes leidis tee saali. Sellisel raskel hetkel, nagu meil oli, on neist ääretult suur abi ja seda oli näha," sõnas Kullamäe.

"Täna oli väljakul juba see meeskond, keda oleme harjunud nägema ja treenima. Meestel, kes pole varem play-off'i mänginud, oli esimene pinge möödas. Need mängijad, kes kaks mängu olid varjus, tegid täna väga tubli töö. Aga järgmine mäng on juba Rapla karukoopas. Peame sama kontsentratsiooniga edasi minema."

