DELFI VIDEO | Egert Haller Tartu alistamisest: treener ütles, et mäng tuleb võita võitlusega

Eesti korvpallimeistrivõistluste reedeses ainsas kohtumises alistas Valga-Valka/Maks&Moorits 91:87 Tartu Ülikooli. Valga-Valka mängumees Egert Haller tõdes kohtumise järel, et võit võeti tänu võitluslikule esitusele.

“Oma vigadest lasime vastastel mängu tagasi tulla. Võistkondlikult oli kõva võitlus. Müts maha kõigi ees. Treener ütles, et kõik peavad andma endast 100 protsenti ja see mäng tuleb võita võitlusega,“ sõnas Haller kohtumise järel. “Vastastel võib korvi all olla jõudu rohkem, kuid üritame rohkem võidelda. Kui kaitse peab, siis meil tuleb rünnak järgi.“