DELFI VIDEO | Donaldas Kairys: olen pettunud, neljas veerandaeg oli katastroof

BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys ei jäänud hoolimata suurest 93:67 võidust Pärnu Sadama üle teise poolfinaalmänguga lõpuni rahule, sest viimane veerand jäi 22:22 viiki.

"Oleme lihtsalt suurem meeskond," põhjendas Kalev/Cramo senist ülekaalu. "Kolm veerandaega üritasime mängida agressiivset kaitset ja palli liigutada, aga neljas veerand oli katastroof. Kui nii jätkame, võime veel kaotada. Seega ma olen natuke pettunud."

Kairys tõdes, et Cedric Simmonsi ja Erik Keeduse puudumine annab meeskonnas tunda, kuid nad on võimelised selle seeria ka 10 mehega lõpetama. "Meie rotatsioon on väga ohtlik. Vigastused avaldavad meie mängule alati palju mõju, aga kümme meest on piisav, et see seeria edukalt lõpetada," arvas Kairys.

Vaata pikemat intervjuud Kairysega videost!