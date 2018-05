DELFI VIDEO | Donaldas Kairys: läheme ka Tartusse võitma, kuid nad on ohtlik meeskond

Alexela korvpalli Eesti meistrivõistlustel asus BC Kalev/Cramo finaalseeriat Tartu Ülikooli vastu mängudega 2:0 juhtima. Teises mängus teenis Kalev/Cramo koduväljakul 103:85 võidu.

“Täna suutsime olla kõik 40 minutit stabiilsed ja keskendunud. Teame, et Tartu on ohtlik meeskond. Nad mängivad hästi rünnakut ja tegime seekord hea mängu. Mängisime kõik hästi. Selline ongi meeskonna mäng,“ sõnas BC Kalev/CRamo peatreener Donaldas Kairys, kelle sõnul on kindlaks sihiks võita ka järgmine mäng Tartus.

Nelja võiduni mängitav finaalseeria jätkub esmaspäeval Tartus.