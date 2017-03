Rakvere Tarvas/Palmse Metall korvpallimeeskond võttis täna Alexela meistriliigas hooaja üheksanda võidupunkti. Võõral väljakul üllatati Tallinna Ülikool/Kalevit 87:86.

Tarva peatreener Andres Sõber oli võidu järgselt mõistagi rahulolev, kiites noores meeskonnas valitsevat õhkkonda. "Meil on nagu väike Audentes praegu. Võta Mario Paiste ära ja ülejäänud mehed on sama vanad ja veel nooremadki. Mõnes mõttes on õhk jube hea puhas. Kõik rabelevad treeningul. Võin kasutada nii kurje sõnu kui tahes, keegi nina vingu ei võta ja panevad täiega."

Võidu tõi Tarvale Siim-Markus Posti lõpusekundite kolmene, võitjate resultatiivseim oli samal ajal U18 koondise liige Sten Saaremäel, kes viskas 18 punkti.

Eeloleval kolmapäeval mängib Tarvas koduväljakul TTÜ-ga, keda nädalapäevad tagasi samuti lõpusekundite viskest võideti. "Miks mitte mängida nendega jälle kõva mäng. Kõike võib oodata," lubas Sõber.