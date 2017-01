Alexela korvpalli meistriliigas laupäeval Tartu Ülikooli käest hävitava 64:110 kaotuse saanud Rakvere Tarva peatreener Andres Sõber tõdeb, et seis klubis on keeruline, kuid mitte nii raske, nagu meedias viimastel päevadel kirjutatakse.

Tarva pingil võttis mängus Tartu vastu suurema rolli Madis Šumanov, kes juhendas meeskonda vaat et rohkemgi kui Sõber.

"Ongi nii meil praegu ja see on ka üks variant neid asju edasi ajada. Justin (Baker) on kõvasti abiks trennis ja vaatamegi praegu, kuidas poistele enesekindlust rohkem sisse saada. See on see hetkeseis," rääkis kogenud treener.

Sõber ei jätnud kasutamata ka võimalust nöökida Õhtulehe ajakirjanikku Ville Arikest, kes kirjutas mõned päevad tagasi sellest, kuidas Tarva meeskond on mängijatest tühjaks jooksmas. "Kui sa reaalselt tahad teada, siis helista Õhtulehele - üks Ville Arike on seal. Tema teab kõike, ega ta mullegi ei helista."

