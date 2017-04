DELFI VIDEO: Andres Sõber: Kaleviga tuleb mängida nii, et me üleminekumängudeks end puruks ei tiri

Rakvere Tarvas/ Palmse Metalli peatreener Andres Sõber tunnistas pärast Alexela korvpalli meistriliiga play-offi avamängu 74:102 kaotust Kalev/Cramole, et ta mõtleb vaikselt ka eelseisvatele üleminekumängudele.

"Aus vastus on, et ikka mõtlen (üleminekumängudele)," sõnas Sõber mängujärgselt Delfi TV-le. "Siit tuleb saada selline foon, et me ennast puruks ei tiri ja jaksaksime needki mängud ära mängida. Seal on omad pinged, aga praegu selle peale ei mõtle."

Vaata videointervjuud Andres Sõbraga.