Tänases ainsas Alexela korvpalli meistriliiga mängus võõrustas G4S Noorteliiga nimeline meeskond Rakvere Tarvast ning pidi vastu võtma kindla kaotuse, 107:75 (60:31).

Tarva peatreener Andres Sõber ütles veenva võidu järel: "Meil on viimased paar mängu sellised olnud, et poisid hoiavad kenasti kokku. Üllatus oli, et Audentese poisid olid kas väsinud või ei suutnud oma asju käima panna."

Vaata videointervjuud Andres Sõbraga.