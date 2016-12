Tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo pidi koduse korvpalliliiga 2016. aasta viimases mängus kõvasti vaeva nägema, et alistada TTÜ.

"Esimesel poolajal visati 106 punkti. Ma pole Euroopas professionaalsel tasemel sellist asja ammu näinud. Väga kummaline mäng, nagu NBA-s juba," sõnas kalevlaste peatreener Alar Varrak pärast 89:84 võitu.

Senise hooaja kokkuvõtteks ütles Varrak, et kuigi meeskonna koosseis on korralik, pole soovitud tulemusi tulnud. "Mingi X-faktor on siin mängus. Meil on väga hea tagaliin - Kalevil pole sellist olnudki -, kuid ma pole saanud seda ühte jalga käima. Loodetavasti suudame edaspidi punkt-punkti mängud enda kasuks kallutada."

Vaata videointervjuud Varrakuga!