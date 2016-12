Alexela korvpalli meistriliigas kolmapäeva õhtul võõrsil keskmisest raskema võidu BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle saanud BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tõdes, et tema meeskonda kimbutavad tänavu ikka ühed ja samad probleemid.

"Meil juhtub nii. Saime 20-ga ette ja proovisin hea olla, kõigile mänguaega anda, aga siis hakkas kolinal kokku kukkuma see värk. Õnneks me olime nii head, et päris punkt-punkti peale ei läinud, aga palju puudu ka ei jäänud."

