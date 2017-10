DELFI VIDEO | Alar Varrak: nii põnevat mängu me küll ei tahtnud

BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak polnud pärast 78:76 lisaaja võitu Rapla üle kuigi õnnelik ning nentis, et Eesti meisterklubi kummitavad eelmisest hooajast kaasa tulnud probleemid.

"Nii põnevat mängu me küll saada ei tahtnud," nentis Varrak Delfi TV otseintervjuus. "Meil oli jälle probleeme punktide viskamisega. Kaks või kolm veerandaega kaotasime. Seekord tulime välja. Sellise rünnakuga meil läheb VTB-s väga raskeks. Nagu juhtus ka Meistrite liigas - mingid perioodid ei saa kolmeseid, ei saa korvi alt, kuskilt ei tule. Ma kipun arvama, et Rapla sai meist rohkem rünnakuid. See on järjekordne halb märk, mis on meid kummitanud eelmisest hooajast alates. Eestis kipuvad need lõpud meile kalduma, VTB-s teistele."

