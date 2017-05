DELFI VIDEO: Alar Varrak: kunagi oli popp tahvlit filmida, aga enam pole see okei

BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pahandas pärast teist finaalmängu telemeestega, kes meeskonna koosolekute ajal järjepidevalt tema taktikatahvlit filmida üritasid. Ta keeldus avalikkusega oma salanippe jagamast ka mängujärgses intervjuus.

"Esiteks ma arvan, et see ei ole päris okei, kui kaamera tuleb otse tahvlit filmida. Euroliigas nii ei tehta. Need on sellised jutud, mis võiksid jääda võistkonna sisse. Kunagi oli popp niimoodi filmida, aga enam ei lasta seda ka Euroliigas teha. Olen sellest korvpalliliidus rääkinud, aga need jutud on õhku tuulde jäänud," kurjustas Varrak.

Kalev võttis Rapla üle Saku suurhallis 75:72 võidu ja läks nelja võiduni peetavat seeriat 2:0 juhtima. Avapoolaja kaheksa punktiga võitnud kalevlased leidsid end viimase veerandi eel ühe punktiga hoopis kaotusseisust.

"Mäng oli meie kontrolli all, aga paari vilega oli Rapla kolmandal veerandil mängus tagasi. Edasi läks punkt-punkti mänguks. Meil tekkis närvilisus enda ja kohtunike vastu ning läks tükk aega enne, kui tagasi ree peale saime. Lõpuks saime siiski turvalise vahe sisse," iseloomustas Varrak mängu.