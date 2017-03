Rapla Avis andis täna Alexela Korvpalli Meistriliigas valitsevale meistrile BC Kalev/Cramole vägeva lahingu, kuid pidi lõpuks ikkagi külaliste 80:77 paremust tunnistama.

"Täna oli küsimus selles, et kolmapäeva õhtul panid viis meest 35 minutit väga rasket mängu ning neil oli täna natuke raske. Aga mängu tähtsust me teadsime. Kui tahame põhiturniiri võita, siis me eksida ei tohtinud," sõnas Kalevi peatreener Alar Varrak mängujärgses intervjuus.

Vaata videointervjuud Varrakuga.