DELFI VIDEO: Alar Varrak: kolmanda ja neljanda mängu vahel tehtud korrektuurid kajastuvad skooris

BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pidas tänase 91:62 võidu võtmeks kahe finaalmängu vahel tehtud vigade parandusi.

"Ma siin ütlesin küll peale kolmandat mängu, et treeneri võit. Kolmandas mängus treener polnud hea. Tegime tõsised korrektuurid kolmanda ja neljanda mängu vahel. See kajastub ka tänases skooris," sõnas Varrak võiduintervjuus.

"Ütleme nii, et Kalev/Cramole on meistritiitli võitmine kohustus. Meil on kõige suurem eelarve ja tasemel mängijad. Võime teiste sarjade koha pealt heietada, aga Eestis oleme me parimad," lisas klubile üheksanda meistritiitli toonud treener.

