DELFI VIDEO: Alar Varrak: Eichfussi ja Arbeti mängitamisega kadus balanss ära

Alexela korvpalli meistriliigas selgus täna esimene finalist, kui tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo alistas kodus pärast rabedat avapoolaega 83:60 (35:31) Pärnu Sadama. Seeria võideti 3:0.

"Probleem oli sarnane nagu esimeses mängus. Balanss kadus ära, sest ma tahtsin mängitada Timo Eichfussi ja Gregor Arbetit. Võistkond on harjunud aga ilma nendeta mängima ja kaotasime seetõttu rütmi. See ei tähenda siiski, et nende hooaeg läbi oleks," sõnas Kalevi peatreener Alar Varrak pärast mängu.

Kas ja keda eelistaks Varrak finaalivastasena, seda vaata juba videost!