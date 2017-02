BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak kinnitas pärast suurt võitu Rakvere Tarva üle, et USA-st Eestisse naasnud sõlmis klubiga hooaja lõpuni kestva lepingi.

"Täna sai paberimajanduse korda ja oma isiklikud asjad klubiga räägitud. Ta peaks nüüd hooaja lõpuni meie mees olema," ütles Varrak.

103:77 võidumängus Tarva üle sai Haller ligi viis minutit mänguaega, jõudes tabada vaid ühe kaugviske, korjata kaks lauda, teha kaks vaheltlõiget ja ühe pallikaotuse.

Varrak sõnas, et eesmärk oli täna kõigile meestele, kes esmaspäeval VTB liigas Nižni Novgorodi vastu astuvad, mänguaega, sest täisjõuga trenni praegusel tihedal perioodil ei tehta. "Inglise keeles öeldakse selle kohta, et oleme game mode'i peal. Kolm mängu nädalas, reisid otsa. Meie treeningud on sellised, mida Nõukogude liidu treenerid ei kutsugi treeninguteks," ütles ta.

Harjumuspäratult võis Rakveres näha Erik Keedust kohtumise lõpus mängujuhi rollis. "Timmu (Sten-Timmu Sokk - toim) mängis oma minutid ära. Veidemanil ei tahtnud kolmapäeval häda saanud hüppeliigese pärast lasta väga palju mängida. Nii saidki valikud otsa. Martin (Dorbek) ütles, et kui võimalik, mängiks ta number kahte. Erka, nagu ta on, meie Šveitsi nuga, tegi oma asja ausalt ära."

Vaata pikemat intervjuud Alar Varrakuga videost!