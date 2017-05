DELFI VIDEO: Alar Varrak: alla viie punkti võidud on treeneri võidud

Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeriat asus 3:0 juhtima valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo, kes võitis võõral väljakul Avis Utilitas Rapla meeskonda 77:74 (33:38).

Kalevlaste peatreener Alar Varrak tunnistas mängujärgselt, et tegemist oli raske mänguga. "Nad olid pallita olukordades teravamad ja see on väga tähtis omadus, kui mängid tugevama meeskonna vastu. Müts maha Kuusmaa ja Rapla satsi ees. Alla viie punkti võidud on treeneri võidud," arutles Varrak.