Koduses korvpalli meistriliigas tehti täna ajalugu, kui Tartu Ülikooli ja BC Valga-Valka/Maks & Mooritsa mängus läksid väljakul vastamisi isa ja poeg - 42-aastane Valmo ja 16-aastane Kerr Kriisa.

Mis tunne oli isa vastu väljakul olla? "Ütlen ausalt, et alguses ei saanud arugi. Aga siis, mida aeg edasi, seda enam hakkas kohale jõudma, et mängin isa vastu," sõnas Kerr Kriisa Delfi TV-le antud intervjuus.

"Eks ta kihvt asi oli. Koos oleks muidugi olnud veel ägedam mängida," lisas Valmo Kriisa omalt poolt.

42-aastane Valmo lisas, et hetkel on mängunälg nii suur, et karjääri lõpetamisele ta ei mõtle. "See aasta pole ma mängurahuldust kätte saanud, väga raske hooaeg on olnud. Praegu on tunne, et füüsis ja mängutunnetus hakkavad tagasi tulema. Homme tahaks veel mängida ja ülehomme on õnneks mäng."

"Kui tänast mängu vaadata, siis milleski ta hätta küll ei jäänud. Isegi surve vastu sai palli üle toodud, kuigi on minust aeglasem," sõnas Kerr isa mängu kohta, mille peale teatas Valmo: "Kas lähme kohe kergejõustikuhalli?"

Vaata põnevat videointervjuud Kriisadega!

Tartu pani tänases mängus oma paremuse maksma kolmandal veerandil ja võitis 85:69 (24:19, 19:15, 28:14, 14:21).