DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa uuest leegionärist: ta teeb mu elu kõvasti lihtsamaks

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa sõnas pärast 97:75 võitu TTÜ KK üle, et uus leegionär Dominique Hawkinsi liitumine on tema elu tunduvalt lihtsamaks teinud.

Hoolimata suurest võidust ei jäänud Kuusmaa omade mänguga päris rahule.

"Esimene veerandaega kindlasti asjad ei toiminud nii, nagu tahtsime. Seal sai poolajal asju üle räägitud. Neljas veerand ei alanud nii, nagu ma tahtsin. Tahtsime kolm-neli minutit mängida agressivset kaitset, aga nelja minutiga ei suutnud me ühtegi viga teha ja lasime vastastel kümme punkti panna."

"Ma arvan, et Kentuckyst ei tulegi mittevalmis mängijat, vähemalt füüsilise poole pealt. Minu elu on ta palju lihtsamaks teinud, ta on kõrge IQ-ga mängija, kes jagab ise ära, millal midagi mängida."

"Kuradi hästi info liigub!" naeris Kuusmaa. "Meil on praegu kaks valikut - üks on Baltikumist, üks kuskilt mujalt. Vaatan seda selle pilguga, et me Kajupanga, Upsoni ja Voolaiuga hooaja lõpuni ei pärja. Kindlasti peaks ründelaua aktiivsus tõusma ja siis saaksin ka Devonte [Upsoni] nelja peale nihutada."

