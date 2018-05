DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: teine poolaeg näitas, et Tartuga on võimalik mängida

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa tõdes, et hoolimata avamängu kaotusest on Raplal kindlasti võimalik poolfinaalseerias Tartu Ülikoolile vastu saada.

"Tegime teisel poolajal tunduvalt vähem pallikaotusi ja olime mängus. Samas ei saa me iga mäng anda kümme punkti vabavisetega ära. Küll meil need rünnakujoonised ka natuke paremini minema hakkavad. Aga jõuame korrektiive teha ja teine poolaeg näitas, et Tartuga on võimalik mängida," oli Kuusmaa lootusrikas.

Tanel Soku 27 punkti Kuusmaad liialt kulmu kergitama ei pannud.

"See oli meil puhtalt uus kaitseformatsioon, aga Tartu lahendas seda väga oskuslikult mehi ühelt äärelt teisele roteerida. Tartu mäng on selline, et kui nad panevad ära, siis on nad sõiduvees."

