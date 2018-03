DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: teatud mehed nägid nagu maa-ala esimest korda

AVIS Utilitas Rapla sai reedel tänu viimase sekundi viskele napi 65:64 võidu Tallinna Kalevi vastu, kuid kodumeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa polnud mängupildiga sugugi õnnelik.

"Ma ei tea, mis otsustavaks sai, kuid see mäng oleks pidanud olema lahendatud juba kolmandal veerandil. No ta oligi põhimõteliselt lahendatud, me olime üle kümne ees," ütles Kuusmaa pettunult pärast lõpuvilet.

"Tallinna Kalev pani maa-ala ja kahjuks teatud mehed nägid nagu maa-ala esimest korda," lisas ta.