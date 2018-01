DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: statistika järgi oleks pidanud olema võrdne mäng

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa tõdes pärast 73:89 kaotust Tartu Ülikoolile esmalt, et tal tuleb tartlasi hea mängu puhul kiita.

"Määravaks said kaks asja," rääkis Kuusmaa. "Esmalt kiidan Tartut, kes tegi hea mängu. Rünnakul ei saanud me ühe kaitseformatsiooni vastu hakkama. Kaitses on tunda, et meil on ühest pikast puudu, korvialuses võitluses jäime kõvasti hätta."

"Kui me vaatame statistikat, siis selle järgi oleks mäng pidanud olema võrdne. Meil oli 13 viset rohkem, ründelaud oli võrdne ja pallikaotustest saime rohkem punkte. Meie viskeprotsent ehk rünnak ja kaitses korvialune mäng," resümeeris Kuusmaa mängus kahte otsustavaks saanud asjaolu.

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!