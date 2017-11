DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: sellised mängud on treeneri kaotused

Eesti korvpallimeistrivõistluste laupäevases kohtumises alistas TLÜ/Kalev koduplatsil 76:70 Rapla Avis Utilitase. Seejuures olid kolmandal veerandajal kõik ohjad Rapla käes ning vahepeal juhiti isegi 61:42. Kolmanda veerandaja võitis Rapla 32:7, kuid kaotas viimase 9:34.

“Siin öeldakse, et sellised mängud on treeneri kaotused. Juhtides 61:42 ja lootes, et teised mehed saavad sama rütmi, siis kaotasime hoopis rütmi ära,“ tõdes Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järel.

Rapla juhendaja sõnul suudeti poolajal teha korrektiivid ja kaitses hakati paremini mängima, kuid lõpuni samasugust rütmi hoida ei suudetud.