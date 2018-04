DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: raske on võita, kui räpast korvpalli mängida lastakse

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa süüdistas veerandfinaalseeria teises kaotuses Tallinna Kalev/TLÜ vastu agressiivsuse puudust, kuid viskas väikse kivi ka kohtunike kapsaaeda.

"Raske on mängu võita, kui räpast korvpalli lastakse mängida. See ei tundu meile sobivat. Peame sellega rohkem harjuma ja ka ise räpasemad olema. Usun, et me kolmapäeval kodus teist korda ei kaota," sõnas Kuusmaa pärast 70:72 kaotust Kalevi spordihallis.

"Meil ei õnnestunud täna agressiivne olla, neil elu raskeks teha ning ise lihtsamaid korve saavutada. Oleme 0:2 taga ja selg on vastu seina, taganeda pole enam kuhugi."

Kuusmaa pragas algviisikus alustanud, kuid vaid 10 mänguminutit kogunud Domagoj Bubaloga: "Täna mängisid need, kes mängisid. Kui vaja, lähme ka järgmisele mängule kuue mehega. Minuteid niisama kellelegi ei anta, need tuleb välja võidelda. Taktikalisest poolest tuleb kinni pidada. Kui kaitses kokkulepitud asju ei tehta, on väga raske."

Vaata pikemat intervjuud Kuusmaaga videost!