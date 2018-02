DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa pärast kaotust: kohtunike tööga ma rahul ei ole

Koduses korvpalliliigas olid täna vastamisi eelmise hooaja finalistid Rapla Avis Utilitas ja BC Kalev/Cramo. Raplas peetud matšis suurt põnevust ei tekkinud ning Kalev võttis kindla võidu 100:65.

Rapla peatreener Aivar Kuusmaa ütles, et kohtunike töö oli täna pisut veider. Konkreetselt oli juttu Indrek Kajupangale kiiresti vilistatud kolmest veast.

"Ma nagu ei nõustu nende vigadega. Mängu iseloom oli selline, et millegipärast törtsutati ühel pool need vead kohe ära. Sellega ma rahul ei ole, aga see ei olnud kaotuse põhjus," sõnas Kuusmaa. "See mäng tuleb meil ära unustada ja mõelda juba järgmisele Pärnuga kohtumisele."