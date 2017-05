DELFI VIDEO: Aivar Kuusmaa nahutas meeskondlikule mängule vilistanud leegionäre

Rapla korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa polnud pärast 61:85 kaotust Tartule rahul osade meeste sooviga mäng individuaalse meisterlikkusega ära teha.

Tartu vähendas Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaalseerias kaotusseisu 1:2-le. Laupäevase kodumängu eel on Rapla endiselt finaalist ühe võidu kaugusel.

"Terve mängu peale ainult kaheksa resultatiivset söötu tähendab, et meil oli mäng individuaalne ja sinna taha see jäigi. [Domen] Bratoz ja [Rasham] Suarez tegelesid palli kinnihoidmisega. Rõhutasin enne mängu, et kui tahame võita, siis peame olema täiesti meeskondlik nii kaitses kui ka rünnakul," rääkis Kuusmaa.

"Kindlasti tugevam vääris võitu. Ma ei ütle, et me ei olnud selleks mänguks valmis. Teadsime, et Tartu peab mingeid muudatusi tegema ja kahjuks nende agressiivne kaitse sai saatuslikuks. Kui teisest poolajast oli kuus minutit mängitud, sain aru, et mul on siit väga raske tagasi tulla ja üritasin meeste vahel mänguaega jagada, sest laupäeval on juba uus mäng."