DELFI VIDEO: Aivar Kuusmaa: mul ei jää muud üle, kui kolmandas kohtumises kõik mängu panna

Rapla korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa tunnustas teise finaalmängu järel hoolealuseid südika võitluse eest. Negatiivse poole pealt jäi talle kripeldama Kalev/Cramo mängu alguse 11:0 spurt.

"Väga kehv algus teeb natuke pahameelt, aga võitlesime 40 minutit lõpuni. Teise poolaja taktikaline käik alustada kahe pikaga ja Martin Paasojaga mängujuhi koha peal õigustas end. Tulime mängu tagasi. Ei tea, palju meestel veel jõudu jätkub. Kolmandas mängus pole muud teha, kui kõik välja panna," kommenteeris Kuusmaa pärast 72:75 kaotust.

"See on meie võimalus. Me pole kodusaalis selles play-off'is veel kaotanud. Aga peame endale aru andma, et mängime ikkagi väga võimsa satsi vastu. Palju oleneb, kuidas alguses minema saame."

Kuusmaa avaldas lootust, et kolmandas finaalmängus avaneb lõpuks ka Domen Bratoz, kelle panus siiani kasinaks on jäänud. "Loodan, et Bratoz hakkab mängima. Ma ei ütle, et ta on enesekindluse kaotanud, aga ta võibolla mõtleb lihtsalt üle. Pean talle ehk natuke suhtlema, et ta asjad enda jaoks lihtsamaks teeb. Kui saan tema ka mängima, on mul kindlasti üks lisakäik juures," sõnas Kuusmaa.