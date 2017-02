Rapla Avise peatreener Aivar Kuusmaa leidis pärast 98:74 võitu TLÜ/Kalevi üle paar nüanssi, mille kallal norida, kuid kokkuvõttes nii kindla võidu üle nuriseda ei saanud.

"Esimesel veerandajal saime edu sisse ja kasvatasime seda iga veerandajaga. Mõned apsakad tulid sisse, aga mäng mulle meeldis. Kaitses tegime rohkem vigu, kui oleks tahtnud näha, ründe poolega jäin rahule," rääkis Kuusmaa.

Rapla andis tänaseks mänguks üles vaid kolm mängijat. Kuusmaa viskas nalja, et nii on küll hea kerge mängida, kuid trennis annab lühike pink end valusalt tunda. "Lihtsam on selle poolest, et ei pea meestele mänguaega otsima, aga hirmsalt tunnen treeningutel viis-viiele mängust puudust," sõnas ta.

Vaata pikemat intervjuud videost!