DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa kiitis suure võidu järel Kajupanka, Kaldret ja Dorbekut

Tallinna Kalev/TLÜ koguni 22 punktiga alistanud Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa oli oma tiimi esitusega suures plaanis rahul, kuigi leidis ka nõrku kohti.

"Päris korralikuks seda nimetada ei saa, kui me vist seisult 14:6 lasime neil 9:0 või 10:0 vahe teha, see oli liiast," pragas Kuusmaa.

"Teine või kolmas veerand olid küll päris head ja mis teebki mulle headmeelt, on see, et suudame selle õhukese koosseisuga hästi mängida. Kui mulle tuleb rotatsiooni juurde, saame seda tempot veel kõrgemaks kruvida."

Kuusmaa jagas mitmele oma mängijale ka individuaalset kiitust. "Indrek Kajupank tegi eriti kaitses väga hea töö ära, paistab, et Sven Kaldre on enesekindlust leidnud ja Gert Dorbek on ka paremasse hoogu läinud."

