DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: ei uskunud hooaja algul, et keegi Kalev/Cramot Eestis üldse võidab

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa tõdes pärast 76:78 lisaajakaotust Kalev/Cramole, et niivõrd lähedal olnud võit jääb loomulikult kripeldama.

"Kui ma ausalt vastan, siis ma ei uskunud hooaja algul, et Eesti liigas keegi Kalev/Cramot üldse võidab. Olime päris lähedal. Natuke kripeldab muidugi," ütles Kuusmaa Delfile ja Eesti Päevalehele. "Võime arutada erinevaid asju, aga lõpuks vaatad seisu ja midagi pole teha."

"Selle mängu otsustasid pisiasjad. Üks-kaks vale kaitsemänu ja mööda visatud vabavisked. Nii ta läks. Pean meeskonda siiski sisu eest kiitma - algul jäeti taha, aga ei antud alla ja tuldi lähemale. Tundub, et tiimi värk on väga super positiivne. Kõik mehed on võitjamentaliteediga."

Kuusmaa lahkas videointervjuus pisut pikemalt ka Rapla leegionäride individuaalseid oskusi. Kellel oleks vaja rohkem enesekindlust kasvatda ja kelle mängu juhtimise võime on veel "ligadi-logadi", saad teada videost!