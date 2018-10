"Mul on oma arvamus, mida ma ei saa kaamerate ees öelda - saaksin trahvi selle eest," põrutas Kuusmaa, kuid rääkis seejärel, kuidas uus liigasüsteem mõlema riigi korvpallile kasuks tuleb.

"Sportlikus mõttes on mänge küll natuke vähem, aga tervikuna tuleb kindlasti kasuks, et mängida lätlaste ja eestlastega üks kodus ja üks võõrsil. Kuskil ei tohi eksida, kohe kaotad positsiooni turniiritabelis. Lätlaste korvpall on kiire ja agressiivne, üldplaanis on see ka meile kasulik. Kui mängiks eraldi mõlemad oma maa meistrivõistlusi, oleks mõlemal supp lahjem."

