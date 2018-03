DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: alustasime juba nädal aega tagasi ettevalmistust play-off'iks

Rapla korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa tunnistas pärast Valga-Valka 91:75 alistamist, et mõtetega ollakse juba play-off mängude juures.

Kolm põhihooaja mängu on veel pidada, aga Rapla on juba kindlustanud põhiturniiri kolmanda koha, mis tähendab, et kui Tallinna Kalev oma järele jäänud nelja mängu ei võida, tuleb Raplal veerandfinaalis rinda pista taas Valgaga.

"Alustasime juba nädal tagasi reaalselt ettevalmistust play-off'iks. Läbikukkumine oleks see, kui me nelja hulka ei tuleks," sõnas Kuusmaa ka play-off'i esimese eesmärgi.

Vaata videost Kuusmaa kommentaari tänasele kohtumisele!