Alexela korvpalli meistriliigas sai laupäeval ülisuure kaotuse kirja TLÜ/Kalev, kes jäi Tartu Ülikoolile alla koguni 63:110.

Kalevi peatreener Raido Roos oli mõistetavalt ülimalt pettunud. "Nüüd ongi see Kreisiraadio lugu, et häbinägu on peas," nentis Roos. "Ei oodanud absoluutselt sellist esitust. Valmistusime, aga lõpptulemus oli kehv. Ei saa niimoodi mängida, meil on kohe Balti liiga play-off tulemas. Me ei ole püssi põõsasse visanud, aga sellise mängu pealt on sinna ikka kuradima raske minna."

