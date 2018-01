DELFI VIDEO | 17-punktilise edu maha mänginud TTÜ peatreener: ise oleme süüdi!

TTÜ KK peatreener Rait Käbin tõdes pärast järjekordset valusat kaotust, et nii suure eduseisu käest andmise järel ei ole kedagi teist peale enda süüdistada.

TTÜ oli koduplatsil veel kolmandal veerandajal koguni 17 punktiga ees, kuid viimasel veerandajal laguneti ning saadi Kalevilt ülivalus kahepunktiline kaotus.

"Kui +17 edu ei suuda ka ära loksutada, siis ei saa kedagi teist süüdistada, ei kohtunikke, lauakohtunikke... Ise oleme süüdi," tõdes Käbin. "Lõpuks läks veel õnnemänguks - Saage paneb üle kahe mehe sisse ja me paneme mööda ja ongi kõik. See +17... peab üle vaatama, mis seal täpselt juhtus."

Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe oli mõistagi suure tagasitulekuga rahul. "Meile oli see tähtis mäng ja TTÜ-le oli see tähtis mäng, kui tahame play-off'ist rääkida. Tööinimesed olid täna väsinud nädalast ja pikast sõidust - hästi-hästi halb esimene poolaeg, väga uimane ja kehakeel oli kohe täiesti vale. Lõpuks leidsime Martiniga [abitreener Müürsepp] sellise koosseisu, kes sai kaitses enam-vähem pidama."

"Selles mõttes teeb rõõmu, et sellise mänguga suutsime TTÜ-d võita. Järelikult potentsiaali on."

