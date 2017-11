Bamba Falli lahkumine Tallinna Kalevist on lähiaja küsimus?

Tänaseks poolteist kuud Tallinna Kalev/TLÜ korvpallimeeskonna juures treeninud ja mänginud Bamba Fall on tõusnud mänguvormi, mis eeldab, et väga kaua Senegali mees Eesti meistriliigas enam ei toimeta.

Delfile teadaolevalt on Falli vastu Eestist väljastpoolt korduvalt juba huvi tuntud ja kuna väljaostu summa on välisklubide jaoks kommiraha (neljakohaline summa eurodes), siis võib eeldada, et õige pea on kosilased konkreetsete summadega platsis.

Fall on mänginud aastaid VTB Ühisliiga tasemel ning 217cm musta meest korvi all on kõva jõud. Eriti kui ta saab ka füüsise korda. Seni on Falli vastu huvi üles näidatud Rumeenia kõrgliigast, aga küll ärkavad teisedki. Jutud levivad, eriti selliste esituste peale, kus Fall panustab pingelises lõpuga võidumängus 28 punkti ja 11 lauapalli.

Balti liiga keskmised näitajad on Bamba Fallil 14,5 punkti ja 11 lauapalli, Alexela meistriliigas 14,7 punkti ja 6,5 lauapalli.