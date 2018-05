Andres Sõber: Tartul on finaalseerias üks kõva trump tagataskus

Endine Eesti koondise abitreener, kaheksa kevadet tagasi Rakvere Tarvaga Eesti meistrivõistluste finaali "eksinud" Andres Sõber annab eksperthinnangu täna algavale korvpalli meistriliiga finaalseeriale.

Vastamisi lähevad teadupärast BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool.

"Alustuseks tahaks öelda nii, et õiged meeskonnad on finaalis. Plusse selgelt rohkem Kalevil, eelkõige kui vaadata mängijate individuaalseid omadusi," arutleb Sõber. "Aga Tartul on üks kõva trump, mis võib väga edukalt toimida. Koos peatreener Priit Venega on tekkinud ühtne punt. See sobib hästi Taltsidele ja Sokkudele, rääkimata teistest. Kui Kalevil sarnast ühtsust ei teki, siis Tartu võtab üks-kaks võitu ikka ära," on Sõber veendunud.