ANALÜÜS: Kolm võtit, mis võiksid Raplale õhtuses mängus võidu tuua

Korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängus kestis Rapla Avis Utilitase meeskond BC Kalev/Cramo vastu sisuliselt vaid pool matši. Mida peaks Aivar Kuusmaa võistkond täna paremini tegema, et sedapuhku kalevlastele ka teisel poolajal konkurentsi pakkuda?

1. Vähem Koki, rohkem Kajupanka

Avamängus oli Rapla üheks nõrgimaks lüliks hollandlane Jito Kok, kellest rünnakul tavaliselt ei eeldatagi liiga palju, kuid reedel ei suutnud ta ka kaitses vajalikku efekti pakkuda. Esimeses kohtumises otsiti liiga sageli Koki selg-korvi-poole olukordades, mis osutusid üldiselt Rapla rünnaku surmaks - tugevate Simmonsite, Gladnesside ja teiste kalevlaste vastu ei olnud niigi piiratud oskustega Kokil lootustki.

Hollandlase halva ründeefektiivsuse juures oli Rapla jaoks ehk isegi suuremaks ohumärgiks see, et ka kaitses mängis meeskond tunduvalt paremini siis, kui Koki väljakul ei olnud - 206-sentimeetrise suure ääre kaitsereiting oli avamängus Rapla meestest kõige halvem.

Koki asemel tuleks Kuusmaal suure ääre koha peal rohkem usaldada Indrek Kajupanka ning jätta Koki rolliks Thomas van der Marsile puhkuse pakkumine. Avalahingu näitajad on kõnekad: kui platsil olid korraga Kok ja van der Mars, viskas Kalev Raplast 15 punkti rohkem; kui Koki asemel oli platsil Kajupank, püsis mäng võrdsena, kusjuures Rapla teenis Cramost isegi kaks punkti enam. Suurim erinevus tuli sealjuures sisse just kaitses. Samas on Kuusmaa ka sundseisus - kuna positsioonidel 4-5 on Kajupanga, Koki ja van der Marsi näol vaid kolm põhirotatsiooni mängijat, tuleb eestlasele puhkuse andmiseks paratamatult kohati ka Hollandi duoga mängida või sootuks small-ball viisikut kasutada, kui vähegi võimalus tekib.

Avamängus teenis Kajupank mänguaega 28 minutit, Kok 25 - selleks, et Raplal täna šanssi tekiks, peaksid need arvud olema tunduvalt enam Kajupanga kasuks.

Thomas van der Mars Foto: Rauno Volmar

2. Thomas van der Mars tuleb käima saada

Rapla suurim relv jäi avamängus rünnakul väga kahvatuks - väljakult visked vaid 4/11, vabaviskeid hollandlane aga sootuks ei teeninud. Rapla-sugune tiim niiviisi rallit sõita ei saa - kuigi Kalevi korvialused mehed on kaitses parajaks pähkliks, tuleb van der Marsil ise kõvem mees olla ja korvi alt pallid sisse sokutada - reedel oli ta küll lauas aktiivne (13 lauapalli, neist neli ründest), kuid tihtipeale läksid mööda visked, millel temataoline mees eksida ei tohiks.

3. Kaugvisked sisse!

Täpsed kolmepunktivisked on korvpallis suurim ründerelv ning Rapla vajab hädasti, et keegi peale Sven Kaldre veel kaare tagant ohtlikuks saaks. Reedesed numbrid olid õnnetud - kui Kaldre tabas kaugviskeid 3/7, siis ülejäänud võistkond... kümnest null.

Poolfinaalis elas ja suri Rapla Rasham Suareze kaugvisetega - kolmes võidumängus tabas puertoricolane neid 9/23, Tartus saadud kaotuses viiest null. Lisaks Kaldrele ja Suarezele on potentsiaalseid relvi Kuusmaal veel - Kajupank, Paasoja, võib-olla isegi Bratož...

Rasham Suarez Foto: Rauno Volmar

Igal juhul on suursoosikuks täna Kalev/Cramo - kuid Raplal on kindlasti šansid olemas - esmalt tuleb neil endil aga oma võimetele vastav esitus teha. Avamängus me seda ei näinud - kas täna on see päev?

