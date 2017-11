Alexela KML-i oktoobrikuu parimaks mängijaks valiti Egert Haller

Kalev Cramo vs Valga Valka

Alexela korvpalli meistriliiga oktoobri parimaks mängijaks valiti BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa 22-aastane tagamängija Egert Haller.

Haller on tänavu keskmiselt viies mängus kogunud 25,6 mänguminutit, 14,8 punkti, 2,6 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu. Kahepunktiviskeid on mees tabanud 60-protsendiliselt (9/15) ja kaugviskeid 51,6-protsendilise (16/31) täpsusega. Keskmine PIR näitaja on piirilinna viskekahuril 13,4.

Säravaima etteaste tegi Haller 110:40 võidumängus G4S Noorteliiga vastu, kus kogus 34 minutiga 28 punkti, viis laupalli ja neli resultatiivset söötu.

Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo ridades Eesti meistriks tulnud, kuid vähe mänguaega teeninud Haller on tõusnud selgelt Valga-Valka meeskonna põhimeheks ning enesekindlust on seniste kohtumiste põhjal mängumehel korralikult.

Alexela KML-i kuu parima auhinna paneb välja Sportland ja meene Eesti Korvpalliliit.