3. veebruaril Raplasse saabunud Hollandi tsenter Jito Kok jättis uuele tööandjale mainimata, et väänas nädal varem hüppeliigest.

"Kõige valusam uudis oli, et nädal enne siia tulekut väänas ta hüppeliigest, millest me ei teadnud midagi. Treeningutel on näha, et ta on praegu ühe jalaga mees," rääkis Rapla Avise korvpalliklubi peatreener Aivar Kuusmaa pärast 78:85 kaotust TTÜ-le.

Koki panus selles mängus oli 8 minutiga kogutud viis punkti ja üks lauapall. "Ei oska öelda, kas jala saab korda või ei ja kui palju ta kasutegur tõuseb. Kui me selle mehe videosi vaatasime, lootsime korvi all tugevat tsementeerimist ja vähemalt 8-10 lauda mängus, aga antud momendil pole vahet, kas ta mängib kaheksa või 17 minutit - lauapallide arv ei kasva kuidagi ja kaitses pole ka sellist venda, kes puhtaks lööb. Mina olen isiklikult väga pettunud," lisas Kuusmaa.