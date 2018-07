Žalgirisel on raske mehi kinni hoida, rikkad kosilased koputavad uksele

Edukas hooaeg tähendab kosilaste rohkust ja mängijate endale hoidmine on mõneti lausa võimatu. Žalgirisel ei ole sarnast rahakotti, mis lubaks konkureerida Euroopa tippude või NBA meeskondadega.

Kui mitmed põhimehed on Žalgirisest juba lahkunud (Kevin Pangos FC Barcelonasse ja Vasilije Micic Istanbuli Anadolu Efesisse - toim), siis lähiajal võib tulla lisa. Aaron White´i vastu tunneb elavat huvi NBA klubi Washington Wizards. Ehkki White´il on aasta lepingut järel, siis NBA klubiga liitumine on võimalik. Selline klausel on 25aastase ääremängija lepingus sees.

White valiti Wizardsi poolt 2015. aasta NBA drafti teises ringis.

Washington Wizards in talks with Aaron White. 49th pick of NBA Draft 2015 under the contract with Zalgiris for next season, but has NBA out clause. Must opt out till the middle of July.— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 3, 2018