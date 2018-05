Žalgirise mängijaid Euroliiga esimesse viisikusse ei valitud

Eelnevalt jagatakse välja tavapärased tiitlid ja auhinnad.

Euroliiga hooaja 2017/2018 esimesse viisikusse valiti: Nick Calathes (Ateena Panathinaikos), Nando De Colo (Moskva CSKA), Luka Doncic (Madridi Real), Tornike Shengelia (Vitoria Baskonia) ja Jan Vesely (Istanbuli Fenerbahce).

Parima kaitsemängija tiitli napsas endale Kyle Hines (Moskva CSKA), tõusva tähe auhinna pälvis teist aastat järjest 19-aastane Luka Doncic.

The best EuroLeague players from 2017-18 season.