Žalgirise ja NBA kogemusega ameeriklase teed läksid lahku

"Derrick on noor mängija ning ehkki ta ei suutnud meie meeskonnas kohta kinnitada, ei tähenda see, et temas poleks potentsiaali," sõnas Žalgirise direktor Paulius Motiejunas klubi kodulehe vahendusel. "Ta aitas meid palju vigastusterohkel ajal. Derrick on individuaalselt väga tugev mängija, kes suudab endale sobivas keskkonnas kindlasti näidata, milleks ta võimeline on."

"Derrick sai teisest klubist pakkumise ning otsustasime ühiselt, et lõpetame koostöö," jätkas Motiejunas. "Täname Derrickut kogu tema pingutuste ja töö eest ning soovime talle edasises karjääris ainult kõige paremat."

Walton Jr liitus meeskonnaga oktoobris, saades Kaunases veedetud aja jooksul Leedu kõrgliigas kirja 15 kohtumist, kus keskmisteks näitajateks jäid 8,4 punkti, 4,4 söötu ja 3 lauapalli. Euroliigas kogus ta keskmiselt 4,6 punkti ja andis 2,5 resultatiivset söötu.

Walton on senise karjääri jooksul mänginud ka NBA-s, kus ta sai Miami Heati ridades kirja 16 kohtumist.

Žalgiris teatas ühtlasi, et Waltonile asendust ei otsita ning praeguse koosseisuga jätkatakse hooaja lõpuni.